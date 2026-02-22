Cagliari-Lazio 0-0 | la gara dell' Unipol Domus non si sblocca è pari e un punto a testa

Il pareggio tra Cagliari e Lazio deriva da un'azione al 78° minuto che colpisce la traversa, impedendo a entrambe le squadre di segnare. La partita si infiamma negli ultimi minuti, quando i sardi resistono con tenacia e i capitolini tentano il blitz finale, ma senza successo. Il risultato di 0-0 riflette una gara equilibrata, in cui nessuna delle due formazioni riesce a trovare la rete decisiva. Le due squadre si dividono così un punto ciascuna.

Cagliari 21 febbraio 2026 - I sardi vengono fermati da un palo, i capitolini invece nel finale non riescono a sfruttare l'uomo in più e allora il bottino in palio viene equamente diviso. Finisce 0-0 all'Unipol Domus tra Cagliari e Lazio: le occasioni migliori sono per i rossoblù, ma il ritmo della gara lo ha dettato principalmente la formazione biancoceleste. Un punto a testa dunque per le due squadre, isolani a +8 sulla zona rossa, mentre ora sale a 11 lunghezze il distacco dei laziali dal sesto posto. Primo tempo. Per la sfida dell'Unipol Domus non ci sono particolari sorprese circa l'undici scelto da Pisacane per il suo Cagliari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Serie A, Cagliari e Lazio non si fanno male: all’Unipol Domus finisce 0-0Cagliari e Lazio si sono affrontate senza segnare all’Unipol Domus, risultato che riflette una partita equilibrata e tesa.

Moviola Cagliari Milan, il punto su tutti gli episodi dubbi della sfida dell’Unipol DomusAnalisi dettagliata degli episodi dubbi nella partita Cagliari-Milan all’Unipol Domus.

Cagliari-Lazio 5-2 | Gol e highlights | 8ª giornata | Serie A Tesys 2025/2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Cagliari-Lazio, servono i tre punti; Serie A: Cagliari-Lazio in campo sabato alle 20,45 DIRETTA; Serie A Enilive | Cagliari-Lazio, i numeri in casa dei rossoblu; Cagliari-Lazio: probabili formazioni e statistiche.

Cagliari – Lazio 0-0 cronaca e highlights: un punto che non accontenta nessuno! – VIDEOCagliari - Lazio 0-0 cronaca e highlights: il Casteddu spinge ma non sfonda, il rosso a Mina complica il finale ma non cambia nulla. generationsport.it

Cagliari Lazio. La partita non decolla e finisce 0-0Poche le azioni pericolose delle due formazioni. Al Cagliari annullata una rete. Delusione per Sarri che aveva chiesto ai suoi di portare a casa i 3 punti ... rainews.it

Serie A, Cagliari-Lazio 0-0: un punto ciascuno che scontenta tutti Lecce-Inter 0-2: i nerazzurri faticano ma non si fermano Notte fonda per i bianconeri: Juventus-Como 0-2 Ieri Sassuolo-Hellas Verona 3-0 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rai - facebook.com facebook

Cagliari-Lazio finisce a reti inviolate. Un punto a testa per le squadre di Pisacane e Sarri, giusto per quello che si è visto in campo. Annullato per fuorigioco un gol a Palestra nella ripresa, mentre nel finale i sardi rimangono in 10 per il secondo giallo a Mina: su x.com