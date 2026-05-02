Atalanta e Genoa non hanno più nulla da chiedere | tanta noia e un punto a testa 0-0
Nel match tra Atalanta e Genoa finisce senza reti, con il punteggio di 0-0. Le due squadre, prive di obiettivi ancora da raggiungere, hanno mostrato un gioco poco spettacolare e poche occasioni da gol. La gara si è svolta senza grandi scossoni, con alcune sostituzioni e valutazioni individuali dei giocatori in campo. Nessuna delle due formazioni è riuscita a trovare la rete nel confronto di questa giornata.
Atalanta-Genoa 0-0 Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi 6; Scalvini 6, Djimsiti 6.5 (12' st Hien 6), Ahanor 6.5; Zappacosta 6 (40' st Musah sv), De Roon 6 (31' st Pasalic 6), Ederson 5.5, Zalewski 5; De Ketelaere 5.5 (31' st Samardzic 6); Krstovic 5, Scamacca 5 (12' st Raspadori 6). A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Bakker, Sulemana, Bellanova, Kolasinac. Allenatore: Palladino 5.5. Genoa (3-4-2-1): Bijlow 6.5; Marcandalli 6.5, Ostigard 7, Vasquez 6.5; Ellertsson 6, Amorim 6.5 (25' st Messias 6), Frendrup 6.5, Sabelli 6 (41' st Martin sv); Vitinha 6.5 (41' st Masini sv), Ekhator 6 (25' st Malinovskyi 6); Colombo 6 (11' st Ekuban 6).🔗 Leggi su Feedpress.me
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