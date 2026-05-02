Atalanta e Genoa non hanno più nulla da chiedere | tanta noia e un punto a testa 0-0

Nel match tra Atalanta e Genoa finisce senza reti, con il punteggio di 0-0. Le due squadre, prive di obiettivi ancora da raggiungere, hanno mostrato un gioco poco spettacolare e poche occasioni da gol. La gara si è svolta senza grandi scossoni, con alcune sostituzioni e valutazioni individuali dei giocatori in campo. Nessuna delle due formazioni è riuscita a trovare la rete nel confronto di questa giornata.