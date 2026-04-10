Aston Villa ‘vede’ la semifinale di Europa League Bologna ko 3-1 al Dall’Ara

L'Aston Villa ha vinto per 3-1 contro il Bologna nel match di andata dei quarti di finale di Europa League, disputato allo stadio della squadra italiana. La partita si è conclusa con il Bologna che ha subito la sconfitta davanti al proprio pubblico. Questa vittoria permette alla squadra inglese di avvicinarsi alla semifinale del torneo.

(Adnkronos) – Pesante ko per il Bologna che cede per 3-1 in casa all’Aston Villa nel match d’andata dei quarti di finale di Europa League. A decidere il match del ‘Dall’Ara’ il gol di Konsa al 44? e la doppietta di Watkins al 51? e al 94?. Di Rowe al 90? la rete della bandiera per gli emiliani. Tra una settimana al Villa Park ai rossoblù servirà un’impresa per avanzare in semifinale. Inizio di partita molto tattico senza occasioni né da un parte né dall’altra. Al 14? giallo per Lucumì per un fallo su Buendia. Il colombiano era tra i diffidati e salterà il ritorno. Poco dopo dagli sviluppi di un calcio di punizione, palla in profondità di Tielemans per Watkins che non arriva di un soffio alla deviazione vincente facilitando l’uscita di Ravaglia. 🔗 Leggi su Seriea24.it

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Malen in Premier League: comprimario Malen in Serie A: URAGANO È anche nello straordinario rendimento dell'olandese, dopo le sconfitte di Bologna e Fiorentina contro Aston Villa e Crystal Palace, l'indizio sulla distanza tra i due mondi - facebook.com facebook

Il Bologna ha fatto una partita coraggiosa che ha messo in difficoltà l’Aston Villa ma alla fine esce dal Dall’Ara con un risultato pesante per via di leggerezze che gli capita di commettere spesso. x.com