L’Europa come ancora di salvezza | Gasperini e la Roma nel crocevia del Dall’Ara

Gian Piero Gasperini entra nella sala stampa del Dall’Ara accompagnato da Svilar, mentre l’ambiente che circonda la squadra giallorossa si presenta carico di tensione e attesa. La partita tra l’Europa e le ambizioni di una formazione in cerca di riscatto si svolge in un momento cruciale, con il pubblico e i media pronti a seguire ogni dettaglio di questa sfida.

Quando Gian Piero Gasperini varca la soglia della sala stampa del Dall’Ara, scortato da Svilar, l’atmosfera che circonda il sodalizio giallorosso appare densa, quasi elettrica. Una smorfia fugace attraversa il volto del tecnico, segnale inequivocabile di come gli umori a Trigoria siano mutati nello spazio di una sola settimana. Il colpo di testa di Gatti prima e il blitz dell’ex De Rossi poi hanno sgretolato quelle certezze che sembravano inscalfibili, trasformando la solidità difensiva in un ricordo sbiadito e riportando a galla lo spettro degli infortuni e delle rimonte subite. In questo scenario, l’andata degli ottavi di Europa League contro il Bologna non è più solo un impegno di calendario, ma una catarsi necessaria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

