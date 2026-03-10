Emozione al Dall’Ara | due giovani calciatori de Le Torri in campo con il Bologna

Due giovani calciatori di Le Torri Castelplanio hanno avuto l'opportunità di scendere in campo con il Bologna durante una partita al Dall’Ara. L’evento ha coinvolto i ragazzi in un’esperienza unica, portandoli davanti a un vasto pubblico e permettendo loro di vivere un momento di grande emozione. La giornata si è conclusa con ricordi che resteranno impressi nel tempo.

In occasione della partita Bolgna-Udinese, due ragazzi del club hanno accompagnato i calciatori sul terreno di gioco davanti a migliaia di tifosi CASTELPLANIO- Una giornata speciale che resterà tra i ricordi più belli per due giovani calciatori de Le Torri Castelplanio. Lo scorso 23 febbraio, in occasione della partita di Serie A Bologna–Udinese, Eros Balducci e Giulio Giampaoletti hanno avuto l’opportunità di entrare in campo allo stadio Renato Dall’Ara insieme ai giocatori del Bologna prima del fischio d’inizio. Per la prima volta nella storia della società, due ragazzi del club hanno accompagnato i calciatori sul terreno di gioco davanti a migliaia di tifosi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

