Nella giornata del primo maggio a Bologna sono stati trovati adesivi con scritte come “Allah snack bar”, “Remigrazione” e “Zona infestata” affissi davanti alla moschea Annur. Le pareti sono state imbrattate con questi messaggi, che alcuni definiscono come atti di vandalismo e discriminazione. La polizia sta indagando per identificare chi abbia compiuto questi atti, considerati da molti come gesti offensivi e provocatori.

Bologna, 1 maggio 2026 – “Allah snack bar”, “Remigrazione” e “Zona infestata”. Queste alcune delle scritte apparse su diversi cartelli stradali questa mattina in via Pallavicini - prima della preghiera del venerdì prevista alle 13 presso la moschea Annur -, accompagnate da immagini provocatorie e offensive nei confronti dei fedeli musulmani. La Comunità Islamica cittadina ha documentato l’accaduto e sta segnalando l’episodio alle autorità competenti, chiedendo la rimozione immediata degli adesivi, la verifica di eventuali telecamere presenti in zona e l’individuazione dei responsabili. Il presidente Comunità Islamica: "Gesto vile”. “Non siamo di fronte a una semplice bravata né a una forma di satira – attacca Yassine Lafram, presidente Comunità Islamica di Bologna -.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Adesivi “islamofobi” davanti alla moschea Annur a Bologna: “Gesto vile”

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