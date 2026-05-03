Da giugno entreranno in vigore nuove regole che vietano alle compagnie di vendere gas e luce tramite chiamate telefoniche. Le aziende dovranno rispettare questa disposizione e gestire i consensi già raccolti nei loro database. Tuttavia, alcune aree di vendita rimarranno esentate dalle restrizioni, senza che siano stati specificati quali siano. La decisione mira a limitare le pratiche di marketing telefonico nel settore energetico.

? Cosa scoprirai Come funzioneranno i vecchi consensi già presenti nei database delle compagnie?. Quali settori rimarranno invece liberi dalle nuove restrizioni sulle chiamate?. Perché le società di energia non potranno più usare i vecchi dati?. Come cambieranno le strategie di vendita dei fornitori da giugno?.? In Breve La norma non riguarda i settori della telefonia e delle assicurazioni.. I vecchi consensi nei database rimangono validi per le aziende.. La misura mira a limitare le sollecitazioni nel comparto energetico.. Le aziende dovranno riconvertire i modelli di acquisizione clienti.. Dal prossimo mese di giugno, la normativa sulle bollette imporrà un blocco ai contratti energetici stipulati tramite chiamate telefoniche se il cliente non ha espresso un consenso esplicito.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bollette: da giugno stop alle vendite di gas e luce al telefono

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