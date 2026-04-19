Oggi il Prezzo Unico Nazionale (PUN) per l’energia elettrica nel mercato libero è salito a 0,102 euro per kilowattora, con scadenza prevista per il 19 aprile 2026. Questo valore indica il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia nel paese. Il PUN viene aggiornato quotidianamente e rappresenta un parametro chiave per le bollette di molti consumatori.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) rappresenta il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Oggi, 19 Aprile 2026, il PUN si attesta a 0,102 €kWh (101,83 €MWh), segnando un aumento del 13,9% rispetto a ieri. Nonostante il rialzo odierno, il prezzo rimane nettamente inferiore rispetto alle medie delle ultime settimane: -17,3% rispetto alla media degli ultimi 7 giorni (0,123 €kWh) e -22,3% rispetto alla media degli ultimi 30 giorni (0,131 €kWh). Questa dinamica evidenzia una fase di relativa stabilità e prezzi più contenuti rispetto ai picchi registrati nel mese precedente, quando il massimo degli ultimi 30 giorni aveva raggiunto i 0,165 €kWh.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bolletta luce: PUN in rialzo oggi a 0,102 €/kWh – 19 Aprile 2026

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