Sarpsborg 08-Bodo Glimt mercoledì 15 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Mercoledì 15 aprile 2026 alle 19:00 si gioca la partita tra Sarpsborg 08 e BodoGlimt, valida per il recupero del primo turno di Eliteserien norvegese. Il BodoGlimt, impegnato in precedenza in Champions League, torna a scendere in campo in campionato affrontando il Sarpsborg 08. Sono state rese note le formazioni ufficiali, mentre le quote e i pronostici sono disponibili per gli appassionati che vogliono seguire l'incontro.

Si recupera il primo turno di Eliteserien norvegese per il BodoGlimt impegnato allora in Champions, e la squadra di Knutsen è di scena sul campo del Sarpsborg 08. Dopo la tranquilla salvezza dello scorso anno i biancoblu hanno cambiato guida tecnica affidando la panchina a Sel che torna ad allenare i club dopo l’esperienza con le nazionali giovanili. Inizio comunque promettente per una squadra. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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