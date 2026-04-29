Giovedì 30 aprile 2026 alle ore 19:00 si disputa la sfida tra BodoGlimt e Start, valida per il diciottesimo turno del campionato norvegese. La squadra di casa si trova attualmente distante dalla vetta della classifica, con diverse partite ancora da recuperare. La partita si svolge in un momento in cui il BodoGlimt cerca di avvicinarsi alle prime posizioni, mentre l’avversario, appena promosso, affronta questa gara con l’obiettivo di ottenere punti importanti.

Il BodoGlimt al momento è attardato rispetto alla vetta, ma deve recuperare diverse gare e nel frattempo scende in campo per anticipare la gara contro il neopromosso Start valevole per il diciottesimo turno di Eliteserien norvegese. I Superlaget pagano il pesante KO contro il Viking, ma hanno comunque vinto 3 gare su 5 e vengono da 2 successi senza gol al passivo.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bodo/Glimt-Start (giovedì 30 aprile 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

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