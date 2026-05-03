Bocce il Nus cede al Saluzzo | retrocesso in serie A2

Nel campionato di bocce, il Nus ha subito una sconfitta che ha portato alla retrocessione in serie A2 dopo aver ceduto al Saluzzo. Nel primo turno, il Saluzzo è riuscito a ribaltare la situazione grazie a una strategia efficace, mentre il Nus ha commesso alcuni errori difensivi che hanno influito sul risultato finale. La partita si è conclusa con la vittoria del Saluzzo, determinando così il cambio di categoria per il Nus.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il Saluzzo a ribaltare il primo turno?. Quali errori difensivi hanno causato la retrocessione del Nus?. Chi sono i protagonisti della finale tra Ivrea e La Perosina?. Come cambierà il campionato con l'ingresso del Nus in A2?.? In Breve Saluzzo batte Nus 18 a 6 con successi di Migliore, Buniva e Salusso.. Brb Ivrea supera Gaglianico 12 a 4 con vittoria di Graziano e Ferrero.. La Perosina batte Chiavarese 13 a 11 grazie ai punti di Janzic e Melignano.. Pinerolo sale in serie A1 consolidando la presenza piemontese nel massimo campionato.. Il Nus retrocede in serie A2 dopo la sconfitta per 18 a 6 contro il Saluzzo, disputata venerdì sui campi dei giochi di Saluzzo durante i play out.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bocce, il Nus cede al Saluzzo: retrocesso in serie A2 Notizie correlate Serie A2. L’Urania cede Taylor in Israele. A Rimini caccia aperta al play-inSi avvia verso il trittico di gare finale la Serie A2 maschile che domani scende in campo con il suo 36esimo turno praticamente nella sua interezza. Leggi anche: Calcio a 5 serie A2, il cammino si complica. In serie B il Fumo di Moka cede a Recanati. Jesi perde, ma ha ancora una flebile possibilità di agganciare i playoff: sperare nel ko di Modena