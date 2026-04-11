Nella Serie A2 maschile il club di casa ha ceduto il giocatore Taylor a una squadra israeliana, mentre a Rimini si prepara una fase decisiva con l’obiettivo di qualificarsi ai play-in. La giornata di domani vedrà disputarsi quasi tutti i match della 36ª giornata del campionato, arrivata ormai alle battute finali. Le partite rappresentano l’ultimo step prima delle fasi decisive della stagione.

Si avvia verso il trittico di gare finale la Serie A2 maschile che domani scende in campo con il suo 36esimo turno praticamente nella sua interezza. Sul parquet di Rimini ci sarà la nuova versione dell’ Urania Milano, con i milanesi che proprio in settimana, una volta raggiunta la salvezza, hanno liberato dal contratto l’americano Kevion Taylor. Un’offerta irrinunciabile per la guardia dall’ Hapoel Holon in Israele e una cospicua cifra nelle casse della società milanese sono state armi convincenti per una stagione che ormai ha raggiunto il suo obiettivo minimo di mantenere la categoria e che, al di là della qualificazione ai play-in, difficilmente riserverà qualcosa di più. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serie A2. L’Urania cede Taylor in Israele. A Rimini caccia aperta al play-in

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