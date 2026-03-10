Nel campionato di calcio a 5, serie A2, il percorso si fa più difficile per le squadre coinvolte, mentre in serie B il Fumo di Moka perde contro Recanati. Jesi, nonostante la sconfitta, mantiene una possibilità di accedere ai playoff, sperando in un risultato favorevole di Modena. Nello scontro diretto per un posto playoff, lo Jesi esce sconfitto al PalaVigarano con un pareggio.

SERIE A2- Nello scontro diretto per un posto playoff, lo Jesi fallisce. Al PalaVigarano, con la X Martiri, avanti 1-2 nel primo tempo (autogol e Buzzo), gli uomini di Pieralisi si fanno rimontare e superare nel secondo tempo e neanche Lamedica, autore del 3-3, riesce ad arginare i sogni playoff dei padroni di casa, alla fine vincenti. A due giornate dal termine, il cammino dello Jesi verso i playoff dunque si complica: per centrare il post season, i marchigiani dovrebbero arrivare a pari punti con il Modena Cavezzo per poi avere il vantaggio dello scontro diretto, ma, riposando sabato, devono sperare che la formazione emiliana perda a Lucrezia e all’ultima giornata col Russi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 serie A2, il cammino si complica. In serie B il Fumo di Moka cede a Recanati. Jesi perde, ma ha ancora una flebile possibilità di agganciare i playoff: sperare nel ko di Modena

Articoli correlati

Lecco e Virtus impattano 2-2: pareggio che complica il cammino verso i playoff di Serie C.Il Lecco ha lasciato sfumare una potenziale vittoria nel match casalingo contro la Virtus, terminato 2-2 domenica 15 febbraio 2026.

BaSKET SERIE B. L’Etrusca ancora ko. Lotta a Siena ma cede di misuraNuova sconfitta per l’Etrusca Basket che ha ceduto sul parquet del Costone Siena con il punteggio di 70-69 nell’undicesima giornata d’andata del...

Una raccolta di contenuti su Calcio a 5 serie A2 il cammino si...

Discussioni sull' argomento Il CUS Ancona non riesce a ripetersi: stop dei biancoverdi nel derby col Recanati; CUS Ancona, prestazione super nella tana della Leonessa: e i play-off si avvicinano; Calcio a 5 serie A2. Il Corinaldo raggiunge la salvezza come la Jesina. In serie B il Cus Ancona espugna Rieti e si rilancia.

Il Fumo di Moka CUS Ancona C5 non riesce a ripetersi: stop dei biancoverdi nel derby col Recanati calcio a 5 #SerieBFutsal - facebook.com facebook