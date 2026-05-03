Bloccati sulla parete nel buio | soccorsi in azione per recuperare due climber

Due scalatori sono rimasti bloccati sulla parete dello Scudo, a Cima delle Coste nella Valle del Sarca, durante un tentativo di arrampicata. I soccorsi sono intervenuti per recuperarli e portarli in salvo. Le ragioni per cui non sono riusciti a completare la salita da soli non sono state comunicate. L'intervento si è svolto nel buio, con i soccorritori che hanno operato per mettere in sicurezza i climber.

Hanno provato a scalare la parete dello Scudo – a Cima delle Coste, in Valle del Sarca – ma, per ragioni che non sono state rese note, non sono riusciti a portare a termine il percorso in autonomia. Stiamo parlando di due turisti stranieri che venerdì 1° maggio, attorno alle 22, hanno allertato.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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