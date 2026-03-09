Sei scalatori sono rimasti bloccati in parete sulla Grignetta, nel lecchese, e sono stati soccorsi con un'elicottero. L'incidente è avvenuto durante le ore serali e tutti i soggetti coinvolti sono stati estratti in salvo. La situazione ha richiesto l'intervento del personale di soccorso e i sei sono stati portati in sicurezza.

Mandello del Lario (Lecco), 9 marzo 2026 – Sei scalatori sono rimasti bloccati in parete al buio sulla Grignetta. Sono stati recuperati uno per uno dai soccorritori dell' eliambulanza di Como, costretti ad una lunga e tecnica operazione di salvataggio. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di domenica 8 marzo, quando ormai il sole stava tramontando. Il Monte Rosa restituisce il corpo di Rodolfo Franguelli. Gallarate piange un uomo innamorato delle vette I soccorsi. Sei scalatori tra i 20 e i 29 anni sono rimasti incrodati sul Sigaro Dones, un obelisco di roccia alto 120 metri sulla Grigna Meridionale. Uno era riuscito ad arrivare in cima, gli altri erano bloccati all'ultimo tiro e non riuscivano più né a proseguire né a ridiscendere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sei scalatori bloccati in parete sulla Grignetta. Soccorsi in eliambulanza: sono tutti salvi

