Climber bloccati nella notte in un sentiero esposto | paura per due trentenni

Nella notte tra il 12 e il 13 aprile, due giovani climber sono rimasti bloccati su un sentiero esposto del monte Brento, nella valle del Sarca, sopra la zona di Riva del Garda. Gli operatori del Soccorso alpino e speleologico trentino sono intervenuti per portarli in salvo, dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto. La notte trascorsa in condizioni difficili ha richiesto un intervento tempestivo da parte delle squadre di soccorso.

È stata una nottata di lavoro quella tra il 12 e il 13 aprile per gli operatori del Soccorso alpino e speleologico trentino della Stazione di Riva del Garda che sono accorsi in aiuto di due climber che stavano percorrendo al buio un sentiero sul monte Brento, nella valle del Sarca, sopra.🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Bloccati nella notte durante una ferrata: paura per tre escursionisti