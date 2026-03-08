Arzano blitz dei carabinieri nella notte | arrestato 49enne incensurato con una pistola clandestina in casa

Nella notte, i carabinieri di Arzano hanno effettuato un blitz nell’ambito di controlli straordinari nella zona nord di Napoli. Durante l’operazione hanno arrestato un uomo di 49 anni, incensurato, trovato in possesso di una pistola clandestina nascosta in casa. Le forze dell’ordine hanno svolto perquisizioni approfondite nell’intera area, dopo gli omicidi avvenuti a Marano e Arzano.

Controlli straordinari dopo gli omicidi di Marano e Arzano: perquisizioni a tappeto nell’area nord di Napoli. Nell’abitazione dell’uomo trovata un’arma modificata con caricatore pieno. Indagini balistiche in corso.. Dopo gli omicidi avvenuti a Marano e ad Arzano i carabinieri del comando provinciale hanno intensificato i controlli con massicci interventi nell’area a nord di Napoli. Questa notte i carabinieri della tenenza di Arzano, i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e i militari della compagnia di Casoria hanno effettuato una serie di perquisizioni mirate. Le strade setacciate palmo a palmo. A finire in manette un 49enne incensurato di Arzano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Arzano, blitz dei carabinieri nella notte: arrestato 49enne incensurato con una pistola clandestina in casa Arzano: Furto di energia elettrica e pistola clandestina. Padre e figlio in manette, arrestati dai CarabinieriSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla... Fermato in A1 con una pistola clandestina sotto il sedile: scatta il blitz a casa e spunta la drogaArezzo, 1 gennaio 2026 – Fermato in A1 con una pistola clandestina sotto il sedile: scatta il blitz a casa e spunta la droga. Tutto quello che riguarda Arzano blitz dei carabinieri nella.... Temi più discussi: Raid in un bar ad Arzano, spunta una pistola: tre arresti, vendetta contro un pentito; Notti violente ad Arzano: raid con pistola in un bar 3 arresti; Arzano, parente di affiliato a clan ucciso a colpi di pistola. Il prefetto: Lo Stato non arretra; Rissa al bar con pestaggio: tre arresti. Omicidio ad Arzano, Lupoli ucciso mentre era in auto con la moglie: inseguimento e cinque colpiUn inseguimento tra le strade trafficate del sabato pomeriggio, con la moglie accanto in auto, e poi gli spari dei killer in sella a una moto. Emergono nuovi particolari sull' omicidio di Armando ... fanpage.it Dopo i due omicidi nel Napoletano intensificati i controlli dei CarabinieriDopo gli omicidi avvenuti nel giro di poche ore a Marano e ad Arzano i carabinieri del comando provinciale hanno intensificato i controlli con massicci interventi nell'area a nord di Napoli. (ANSA) ... ansa.it "Deputato le segnalo che ieri sull'asse mediano direzione secondigliano uscita Arzano ,le macchine si immettevano sulla strada principale dall' uscita. È vero che c'era stato un incidente ma queste sono manovre pericolosissime e qualora venissero fatte vann - facebook.com facebook #arzano, #agguato di #camorra: spari contro un'auto nel traffico, ucciso il 38enne Armano Lupoli x.com