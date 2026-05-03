Blitz anti-bracconaggio nel casertano | sequestrati richiami illegali | FOTO

Nella provincia di Caserta, le forze di polizia hanno condotto un'operazione mirata contro il bracconaggio, sequestrando richiami illegali utilizzati per attirare gli uccelli. L'attività di controllo e repressione del fenomeno continua senza interruzioni, con interventi frequenti nella zona. Durante il blitz sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi richiami non autorizzati, mentre le autorità proseguono le indagini per contrastare questa pratica vietata.

Prosegue senza sosta l’attività di controllo e repressione del fenomeno del bracconaggio nella provincia di Caserta. Nel corso di un’operazione congiunta condotta dalla Polizia Provinciale di Caserta, diretta dal colonnello Biagio Chiariello, e dalle Guardie WWF coordinate a livello regionale da.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Blitz contro il bracconaggio, sequestrati richiami illegali per la caccia alle quaglie: i controlli su ambiente e stradeUn’attività di controllo a 360 gradi sul territorio provinciale, con interventi che spaziano dalla tutela dell’ambiente alla sicurezza stradale fino... Uccelli protetti nascosti al buio e richiami acustici illegali: nei guai 60enne | FOTOBlitz della Polizia Provinciale a Trentola Ducenta: sequestrati esemplari tutelati e scoperto un sistema di cattura vietato Deteneva oltre 80... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Blitz anti-bracconaggio nel casertano: sequestrati richiami illegali | FOTO; Quattro indagati nell'operazione antibracconaggio. Ispra. Bracconaggio represso dai Carabinieri ForestaliIl bracconaggio ittico sul Lago Maggiore torna sotto i riflettori dopo un’operazione dei Carabinieri Forestali condotta a Ispra, in provincia di Varese. I controlli, mirati a contrastare il prelievo i ... varesepress.info Foggia, nel blitz anti droga anche un lupo selvatico in gabbia: apparteneva a uno dei 24 arrestati, sarà liberatoIl lupo è stato trovato nelle campagne alla periferia di Foggia: verrà ricoverato presso un centro per il recupero della fauna selvatica Anche un esemplare di lupo selvatico tenuto in cattività ... lagazzettadelmezzogiorno.it Blitz anti droga della Polizia di Stato nel Napoletano, 23 arresti Ventitré arresti all’alba nel Napoletano in un’operazione antidroga della Polizia di Stato che colpisce il clan Russo, attivo nell’area di Nola. Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia caut - facebook.com facebook