Blitz anti-bracconaggio nel casertano | sequestrati richiami illegali | FOTO

Da casertanews.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella provincia di Caserta, le forze di polizia hanno condotto un'operazione mirata contro il bracconaggio, sequestrando richiami illegali utilizzati per attirare gli uccelli. L'attività di controllo e repressione del fenomeno continua senza interruzioni, con interventi frequenti nella zona. Durante il blitz sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi richiami non autorizzati, mentre le autorità proseguono le indagini per contrastare questa pratica vietata.

Prosegue senza sosta l’attività di controllo e repressione del fenomeno del bracconaggio nella provincia di Caserta. Nel corso di un’operazione congiunta condotta dalla Polizia Provinciale di Caserta, diretta dal colonnello Biagio Chiariello, e dalle Guardie WWF coordinate a livello regionale da.🔗 Leggi su Casertanews.it

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