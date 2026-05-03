Nella notte a Milano, i carabinieri hanno effettuato un blitz tra via Padova e il Naviglio Martesana, portando all’arresto di tre persone. L’intervento ha coinvolto anche un elicottero, che ha fornito supporto durante le operazioni. Le autorità non hanno divulgato i dettagli specifici sull’identità dei fermati né sulle modalità esatte dell’azione, limitandosi a confermare l’avvenuto arresto.

? Cosa scoprirai Chi sono i tre arrestati sorpresi tra via Padova e la Martesana?. Come hanno operato i carabinieri con l'appoggio dell'elicottero di Orio?. Perché un uomo senza precedenti è stato trovato con droga e coltello?. Quali altri soggetti sono stati fermati durante il controllo dei veicoli?.? In Breve Controllo su 20 persone e 47 veicoli tra via Padova e Naviglio Martesana.. Un 24enne albanese arrestato con due ordini di carcerazione a Milano e Genova.. Un 48enne ecuadoriano fermato per evasione dai propri arresti domiciliari.. Due giovani marocchini denunciati per guida in stato di ebbrezza e irregolarità.. I carabinieri hanno effettuato tre arresti tra via Padova e il Naviglio Martesana questo pomeriggio, fermando un uomo di 56 anni con 13 dosi di cocaina e un coltello a serramanico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz a Milano: tre arresti tra via Padova e il Naviglio Martesana

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