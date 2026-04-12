A Gorgonzola, il Consorzio Est Ticino Villoresi inizierà da domani un intervento sul Naviglio Martesana, con un investimento superiore a 500mila euro. L'intervento riguarda principalmente la sostituzione dei parapetti lungo via Lazzaretto, prevedendo lavori strutturali lungo il corso d’acqua. L’operazione si inserisce in un progetto più ampio di riqualificazione e manutenzione dell’area.

Il Consorzio Est Ticino Villoresi avvia da domani un intervento strutturale sul Naviglio Martesana a Gorgonzola, con un investimento che supera i 500mila euro per la sostituzione dei parapetti lungo via Lazzaretto. L’opera mira a recuperare il decoro e la sicurezza di un tratto di circa 537 metri che va dal sottopasso della SP13 fino alle zone limitrofe a via Restelli. La decisione di intervenire nasce dalla necessità di sostituire le attuali balaustre metalliche, ormai caratterizzate da segni di ruggine, degrado fisico e deformazioni che ne compromettono l’efficacia tecnica. Il progetto, già pianificato e finanziato, prevede l’installazione di nuove protezioni in acciaio, progettate per armonizzarsi con lo stile delle strutture già rinnovate nel 2023 presso il ponte sul torrente Molgora.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gorgonzola: 500mila euro per il nuovo volto del Naviglio Martesana

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