Cadavere di una donna ripescato nel Naviglio Martesana | giallo sull’identità

Il corpo di una donna di oltre 70 anni è stato trovato nel Naviglio Martesana, dopo che alcune persone hanno segnalato una presenza insolita nell'acqua. La scoperta avviene in un’area vicino a un ponte, dove i soccorritori hanno recuperato il cadavere poco prima di mezzogiorno. La polizia indaga per chiarire le cause del decesso e verificare l’identità della vittima. Sul posto sono arrivati anche i familiari, che attendono notizie.

Cassina de' Pecchi, 21 febbraio 2026 – Il corpo di una donna di più di 70 anni è stato ripescato stamattina, sabato 21 febbraio, nel Naviglio Martesana, in territorio comunale di Cassina de' Pecchi. Al momento, però, è giallo sulla sua identità. Portava una tuta, con felpa di color fucsia. Ai piedi aveva scarpe sportive. Questi particolari sono stati diffusi dai carabinieri che stanno cercando di capire chi sia l'anziana, di carnagione bianca, il cui cadavere è stato visto galleggiare a pelo d'acqua da un passante che, subito, ha lanciato l'allarme. Il magistrato ha disposto l'autopsia che sarà eseguita all'Istituto di medicina legale di Milano.