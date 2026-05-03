Blaise Cendrars testimonianze visive eccentriche

Di recente, il mondo dell’editoria ha visto il ritorno di figure che sembravano ormai dimenticate, portando alla luce testimonianze visive di uno stile eccentrico e originale. Alcune opere, che erano state trascurate nel tempo, sono state riproposte, offrendo nuovi spunti di riflessione su artisti e autori che hanno lasciato un segno nel panorama culturale. Questa riscoperta permette di rivalutare lavori e approcci creativi che avevano perso visibilità negli ultimi decenni.

Novecento francese Quattro uscite italiane da editori vari: i porti di «Bourlinguer»; «Resurrezioni a New York»; «Kodak», istantanee verbali; «La mano mozza», nella storica traduzione di Giorgio Caproni, da Einaudi Le attuali dinamiche editoriali riservano talvolta qualche gradita sorpresa, in virtù del recupero di figure che sembravano irrimediabilmente destinate al dimenticatoio. È il caso di Blaise Cendrars, pseudonimo di Frédéric Sauser, poeta svizzero naturalizzato francese vissuto tra il 1887 e il 1961, di cui escono quasi contestualmente quattro nuovi libri. Equiparabile a un Django Reinhardt della poesia, funambolo di una parola...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Blaise Cendrars, testimonianze visive eccentriche Notizie correlate Leggi anche: “La mano mozza” di Blaise Cendrars Gli alunni del Blaise Pascal conquistano il podio nazionale ai Tlc Games 2026Grande risultato per gli studenti dell’Itet ‘Blaise Pascal’ di Foggia, protagonisti della seconda edizione dei Tlc Games, le olimpiadi nazionali...