In primavera del 1916, a Parigi, un uomo si presenta in una strada all'aperto. Cammina con passo incerto, con una sigaretta tra le labbra. La scena si svolge durante il giorno e l'uomo appare come un protagonista di un momento preciso. La descrizione offre un’immagine chiara di quella giornata e di chi si muove in quella zona della città.

Il maestro Crepax e la sua indimenticabile Valentina. In mostra a Brescia Primavera 1916. Parigi, esterno giorno. Un uomo spunta in fondo alla strada. Cammina incerto, una sigaretta appiccicata alle labbra. L’ospedale militare l’ha sbattuto fuori da qualche settimana e adesso è senza casa, in miseria nera. Qualcuno ogni tanto gli offre da bere, ma mai da mangiare. E’ svizzero. Ha fatto la guerra, si è arruolato volontario nell’esercito francese e dalla Francia ha ottenuto cittadinanza. Per la prima volta nella sua vita ha una mano sola. Un braccio solo. Li ha persi entrambi sul campo, per una sventagliata di mitragliatrice. Ma non ci pensa spesso, non è quel tipo d’uomo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “La mano mozza” di Blaise Cendrars

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