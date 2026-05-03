Il prezzo di Bitcoin ha raggiunto i 78.000 dollari, con un aumento dei flussi di investimenti verso gli ETF legati alla criptovaluta. Nei mercati finanziari, si osservano grandi movimenti di capitale che indicano un interesse crescente verso questi strumenti. I fondi pensione canadesi stanno accumulando azioni di una società di strategia, mentre gli analisti seguono da vicino la resistenza degli 80.000 dollari per eventuali sviluppi futuri.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi flussi ETF la resistenza degli 80.000 dollari?. Perché i fondi pensione canadesi stanno accumulando azioni Strategy Inc?. Cosa permette di ottenere un rendimento del 11,5% tramite Bitcoin?. Come cambierà il mercato con l'integrazione tra credito e blockchain?.? In Breve ETF statunitensi registrano entrate nette di 1,97 miliardi di dollari ad aprile 2026.. Alberta Investment Management Corporation acquista 1,38 milioni di azioni Strategy Inc per 219 milioni.. Strategy Inc detiene 818.334 BTC puntando al traguardo di 1 milione di unità.. L'azione privilegiata STRC offre un dividendo annuale dell'11,5% per l'acquisto di Bitcoin.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bitcoin a 78.000$: tornano i flussi massicci verso gli ETF

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