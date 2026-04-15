Il mercato delle criptovalute sta vivendo un periodo di forte fluctuazione, con i flussi di capitale che si spostano rapidamente tra i principali ETF di Bitcoin ed Ethereum, alternandosi tra acquisti e vendite. Nel frattempo, gli investimenti su Solana e XRP continuano a mostrare una certa instabilità, senza una direzione definita. La situazione riflette una fase di incertezza generale tra gli operatori del settore.

Il mercato dei criptovaluta sta attraversando una fase di profonda riorganizzazione dei capitali, dove i flussi verso i grandi ETF di Bitcoin ed Ethereum si sono alternati a brusche ritirate, mentre gli investimenti su Solana e XRP faticano a trovare una direzione costante. Mentre le tensioni geopolitiche e i fattori macroeconomici hanno dettato il ritmo delle ultime settimane, la divergenza tra i giganti del settore e le altcoin è diventata evidente, con un sentiment degli investitori che predilige la cautela rispetto alla speculazione più rischiosa. L’altalena dei capitali tra Bitcoin ed Ethereum. La settimana trascorsa ha movimenti finanziari estremamente volatili per i prodotti legati al Bitcoin.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crypto, caos negli ETF: flussi instabili tra Bitcoin e altcoin

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