Prima della partita contro il Parma a San Siro, il difensore dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN. Ha affermato che la squadra è concentrata sulla partita e ha espresso il desiderio di festeggiare con i tifosi al termine dell'incontro. Le sue parole sono state riportate poco prima del fischio di inizio, in un momento di attesa per la sfida.

di Alberto Petrosilli Bisseck, difensore dell’Inter, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro il Parma a San Siro: le sue dichiarazioni. il difensore tedesco Yann Bisseck è intervenuto ai microfoni di DAZN per esprimere la carica del gruppo nerazzurro prima di Inter-Parma. Le sue dichiarazioni: PAROLE – « I nostri tifosi fanno sempre il massimo. Noi siamo contenti, ma abbiamo ancora una partita da giocare. Se facciamo le cose per bene, festeggeremo un po. Siamo tutti concentrati, manca poco ma dobbiamo farlo e poi vedremo cosa succede. Sempre bello giocare e avere la fiducia del mister. Voglio solo aiutare la squadra. Sto facendo una stagione discreta, sono molto contento ».🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bisseck a DAZN: «Siamo concentrati, vogliamo festeggiare con i tifosi»

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