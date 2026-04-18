Il team locale si prepara all'ultima partita della stagione con l'obiettivo di conquistare la vittoria e festeggiare insieme ai tifosi. Dall’altra parte, la squadra avversaria cerca un risultato utile per raggiungere la salvezza. Una vittoria potrebbe chiudere definitivamente il discorso salvezza, mentre una sconfitta potrebbe complicare i piani di permanenza in campionato. La partita si gioca in un momento decisivo per entrambe le squadre.

Il Perugia deve andare a prendersi la salvezza. È lì, ad un passo, un risultato positivo chiuderebbe la pratica e darebbe la possibilità di guardare subito avanti. Per farlo il Grifo, stasera al Curi, dovrà fare la voce grossa con il Campobasso, squadra tonica, ambiziosa che punta ad un posto privilegiato nella griglia play off. "Il Campobasso è forte e sta facendo un grande campionato. Sappiamo le difficoltà ma sono molto fiducioso perché siamo in un momento positivo – ha dichiarato Paolo Bartolomei, fuori dai giochi ma sempre in prima linea –. Non pensiamo al punto, vogliamo vincere per regalare una gioia a tutto l’ambiente, visto anche che è l’ultima in casa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Grifo vuole tagliare il traguardo col sorriso: "Vincere per festeggiare con i nostri tifosi"

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