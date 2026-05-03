La Polizia locale dell’Unione dei Comuni I Fontanili ha installato telecamere sui marciapiedi per monitorare chi non raccoglie gli escrementi dei cani. La misura interessa i Comuni di Besate, Binasco, Bubbiano, Casarile, Gaggiano, Gudo Visconti, Noviglio, Rosate e Vermezzo con Zelo. Questa decisione segue le segnalazioni di residenti riguardanti l’inciviltà di alcuni proprietari di cani. Le telecamere sono state posizionate nelle zone più frequentate dai cittadini.

La Polizia locale dell’Unione dei Comuni I Fontanili (Comuni di Besate, Binasco, Bubbiano, Casarile, Gaggiano, Gudo Visconti, Noviglio, Rosate e Vermezzo con Zelo) dichiara guerra a chi non pulisce gli escrementi dei cani. Parte una task force anche con l’ausilio di telecamere per punire i trasgressori. Principali aree di controllo: quelle nei pressi di scuole e luoghi pubblici. I proprietari dei pelosetti sono avvisati, la Polizia locale effettuerà "controlli costanti per la tutela della salute dei cittadini e degli stessi amici a quattro zampe: in arrivo sanzioni pesanti a chi non raccoglie i bisogni. Oltre all’abbandono dei rifiuti o l’errato conferimento di essi, un altro comportamento che è in contrasto alla civile convivenza, è quello della incauta custodia degli animali domestici e la mancata raccolta delle loro deiezioni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bisogni dei cani sui marciapiedi: ora le telecamere

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