La Bcc ha avviato una serie di incontri informativi dedicati ai Soci, con l’obiettivo di confrontarsi sui bisogni dei territori. La prima tappa si è svolta recentemente, mentre la prossima è programmata per venerdì a Ravenna. Questi incontri rientrano nel calendario annuale dell’istituto e coinvolgono i rappresentanti delle comunità locali.

Sono iniziati gli incontri informativi territoriali che La Bcc dedica annualmente ai Soci: la prossima tappa sarà a Ravnna venerdì. Il primo si è tenuto il 4 marzo a Imola presso la Sala Bcc Città & Cultura. Il presidente e il direttore generale hanno esposto ai soci l’andamento della banca con un particolare focus sugli interventi a favore della comunità, coadiuvati da alcune testimonianze video. Particolare attenzione èstata riservata al tema della sicurezza informatica, la cybersecurity e il contrasto alle frodi, perché il primo passo per evitarle sta proprio nella consapevolezza dei rischi. "Gli incontri informativi sono una importante occasione di incontro con i soci, con cui possiamo confrontarci direttamente e dialogare di persona - sottolinea il Presidente della Bcc Giuseppe Gambi -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bcc, al via gli incontri formativi: "Confronto sui bisogni dei territori"

