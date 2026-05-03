Nella serata di ieri si è verificato un incidente domestico in un’abitazione dell’Aretino, dove una bambina di otto mesi è stata ustionata da liquido bollente. Immediatamente sono arrivati i soccorritori che hanno valutato le condizioni della piccola. Successivamente, la bambina è stata trasferita in un ospedale di Firenze per le cure del caso. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Infortunio domestico nella serata di ieri all’interno di un’abitazione. Una bambina di otto mesi si è ustionata con del liquido bollente, facendo scattare immediatamente l’intervento dei soccorsi. Intervento del 118 e trasferimento in elisoccorso La macchina del 118 della Asl Toscana sud est si è attivata in tempi rapidi. La piccola è stata trasferita a bordo dell’eliambulanza regionale Pegaso, decollata da Bibbiena stazione, dove era atterrato il velivolo, con destinazione l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Accertamenti dei carabinieri, condizioni stabili Del fatto sono stati informati anche i carabinieri, che stanno effettuando i necessari accertamenti.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Bimba di otto mesi ustionata in casa nell'Aretino: trasferita a Firenze

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