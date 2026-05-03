Arezzo bimba di 8 mesi ustionata con acqua bollente | ricoverata al Meyer di Firenze

Una bambina di 8 mesi è rimasta ustionata con acqua bollente durante un incidente domestico avvenuto nella serata di sabato 2 maggio a Bibbiena, in provincia di Arezzo. La piccola è stata trasportata al reparto di pediatria dell'ospedale Meyer di Firenze, dove è stata ricoverata per le cure del caso. Le condizioni di salute della bambina non sono state rese note.

Una bambina di appena 8 mesi è rimasta ustionata con acqua bollente in seguito a un incidente domestico avvenuto nella serata di ieri, sabato 2 maggio, a Bibbiena, in provincia di Arezzo. Secondo le prime informazioni, la piccola sarebbe entrata accidentalmente in contatto con un liquido ad alta temperatura all’interno dell’abitazione, riportando ustioni che hanno reso necessario un immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 della Asl Toscana Sud Est, che hanno prestato le prime cure alla bambina valutando fin da subito la necessità di un trasferimento in una struttura specializzata. È...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Arezzo, bimba di 8 mesi ustionata con acqua bollente: ricoverata al Meyer di Firenze Notizie correlate Leggi anche: Arezzo, bambina di 8 mesi ustionata con l'acqua bollente Bimba di pochi mesi ustionata dall’acqua bollente mentre fa il bagnetto: elitrasportata al NiguardaUna bimba di meno di un anno si è ustionata con l'acqua calda appena la mamma l'ha immersa nella vasca per il bagnetto. Panoramica sull’argomento Si parla di: Giornata dell’asma, al Meyer visita e spirometria gratuite per bambini dagli 8 anni; Salute, al Meyer visita e spirometria gratuite per i bambini dagli 8 anni per la Giornata mondiale dell'asma.