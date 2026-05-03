Bilancio il nostro Comune è solido

Il bilancio del Comune si presenta in salute, con un aumento del 51% nell’investimento procapite rispetto all’anno precedente. Nel 2025, sono stati spesi oltre 20 milioni di euro per interventi legati alla sicurezza e a servizi pubblici. I dati ufficiali indicano una crescita nel livello di spesa comunale, senza modifiche alla tassazione locale. La gestione finanziaria si conferma stabile, con risorse allocate principalmente a progetti di sicurezza e manutenzione.

Investimento procapite aumentato del 51%, più di 20 milioni di euro spesi nel 2025 in sicurezza, sociale, istruzione e patrimonio pubblico, tempestività nei pagamenti con il Comune che salda le fatture in media in 23,2 giorni, meno della metà rispetto ai tempi richiesti alla pubblica amministrazione. Sono gli indicatori snocciolati dal sindaco Roberto Di Stefano durante la discussione sul rendiconto, approvato l’altra sera dal consiglio comunale. "Negli anni siamo riusciti a trasformare il bilancio da uno strumento di debolezza a un vero e proprio piano strategico per la crescita della nostra comunità. Il quadro è chiaro: il nostro ente è finanziariamente solido, affidabile e in grado di guardare al futuro con responsabilità e scelte politiche coerenti, senza gravare sulle generazioni future".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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