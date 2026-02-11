Da mercoledì 11 febbraio 2026 Roma blocca temporaneamente monopattini e bike sharing Lime per un mese. La ragione è semplice: nel centro città ci sono troppi mezzi in circolazione, mentre in periferia la presenza di questi veicoli è scarsa. La decisione mira a ridistribuire meglio le risorse e a limitare il caos nelle zone più affollate. La misura interessa tutto il territorio comunale, lasciando invariate le altre modalità di trasporto. I cittadini dovranno fare a meno di questi mezzi per almeno 30 giorni, mentre le aziende si prepar

Da mercoledì 11 febbraio 2026 Roma si ferma – almeno per un mese – sul fronte della micromobilità in sharing. L’assessorato alla Mobilità di Roma Capitale ha disposto la sospensione temporanea dei mezzi Lime, l’operatore con il maggior numero di biciclette e monopattini elettrici in città. Il provvedimento arriva dopo una serie di contestazioni già avanzate dal Campidoglio e dopo il rinvio deciso nei mesi del Giubileo, quando si era preferito garantire ai turisti e ai pellegrini un’offerta completa di mobilità alternativa. Concluso l’anno giubilare, però, è scattata la misura prevista dalle linee guida comunali in caso di reiterate infrazioni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma, stop di 30 giorni a monopattini e bike sharing Lime: troppi mezzi in centro, pochi in periferia

Approfondimenti su Roma Micromobilità

Roma decide di fermare temporaneamente monopattini e bike sharing nel centro della città per un mese.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Roma Micromobilità

Argomenti discussi: A Roma nel weekend chiude la metro B: la tratta interessata e le alternative; Monopattini e bike sharing Lime a Roma: la condivisione si ferma per 30 giorni, troppi mezzi in Centro e pochi in periferia; Sito Istituzionale | Metromare, dieci giorni di parziale interruzione; Blocco diesel Euro 5: rinviato ad ottobre 2026.

Roma, stop di 30 giorni a monopattini e bike sharing Lime: troppi mezzi in centro, pochi in periferiaDa mercoledì 11 febbraio 2026 Roma si ferma – almeno per un mese – sul fronte della micromobilità in sharing. L’assessorato alla Mobilità di Roma Capitale ha disposto la sospensione temporanea dei ... romadailynews.it

Stop a monopattini e bike sharing per 30 giorni a Roma: Sono troppi nel centro cittàUna pausa di trenta giorni per monopattini e biciclette sharing a Roma: Troppi mezzi in centro e pochi in periferie ... fanpage.it

RASSEGNA STAMPA, 9 febbraio • Occasione Roma: stop Juve, Olimpico decisivo per l’aggancio Champions • Gasp può tornare quarto: formazione confermata, ma il tecnico punge su rinnovi e futuro • VAR e sistema calcio: Gasperini con De Rossi, s - facebook.com facebook