Roma stop di 30 giorni a monopattini e bike sharing Lime | troppi mezzi in centro pochi in periferia

Da mercoledì 11 febbraio 2026 Roma blocca temporaneamente monopattini e bike sharing Lime per un mese. La ragione è semplice: nel centro città ci sono troppi mezzi in circolazione, mentre in periferia la presenza di questi veicoli è scarsa. La decisione mira a ridistribuire meglio le risorse e a limitare il caos nelle zone più affollate. La misura interessa tutto il territorio comunale, lasciando invariate le altre modalità di trasporto. I cittadini dovranno fare a meno di questi mezzi per almeno 30 giorni, mentre le aziende si prepar
Da mercoledì 11 febbraio 2026 Roma si ferma – almeno per un mese – sul fronte della micromobilità in sharing. L’assessorato alla Mobilità di Roma Capitale ha disposto la sospensione temporanea dei mezzi Lime, l’operatore con il maggior numero di biciclette e monopattini elettrici in città. Il provvedimento arriva dopo una serie di contestazioni già avanzate dal Campidoglio e dopo il rinvio deciso nei mesi del Giubileo, quando si era preferito garantire ai turisti e ai pellegrini un’offerta completa di mobilità alternativa. Concluso l’anno giubilare, però, è scattata la misura prevista dalle linee guida comunali in caso di reiterate infrazioni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Stop monopattini, appello gestori: "Ora serve un tavolo di confronto. Bike sharing, chiediamo il bando"
