Stop a monopattini e bike sharing per 30 giorni a Roma | Sono troppi nel centro città

Roma decide di fermare temporaneamente monopattini e bike sharing nel centro della città per un mese. La motivazione principale è che ci sono troppi mezzi in centro e troppo pochi in periferia. La decisione, comunicata dall’amministrazione, mira a ridurre il caos e migliorare la viabilità. Nei prossimi trenta giorni, i servizi saranno sospesi, mentre si studiano soluzioni per distribuire meglio i mezzi sul territorio.

Una pausa di trenta giorni per monopattini e biciclette sharing a Roma: "Troppi mezzi in centro e pochi in periferie". Scattano le verifiche dell'Antitrust.

