biglietteria aperta dalle 12

Oggi alle 15,30 si svolge la trentaquattresima giornata del campionato di Eccellenza nel girone B. La biglietteria è aperta a partire dalle 12 per permettere ai tifosi di acquistare i pass prima dell'inizio delle partite. Le sfide in programma coinvolgono diverse squadre, tra cui Spal-Faenza, Castenaso-Massa Lombarda e Comacchiese-Medicina Fossatone. Altre partite vedranno scendere in campo Cava Ronco-Young Santarcangelo, Mesola-Russi, Mezzolara-Sant’Agostino, Osteria Grande-Fratta Terme, Pietracuta-S

Eccellenza girone B, trentaquattresima giornata (oggi alle 15,30): Spal-Faenza, Castenaso-Massa Lombarda, Comacchiese-Medicina Fossatone, Cava Ronco-Young Santarcangelo, Mesola-Russi, Mezzolara-Sant’Agostino, Osteria Grande-Fratta Terme, Pietracuta-Sanpaimola, Solarolo-Sampierana. Classifica: Mezzolara 72, Spal 70, Medicina Fossatone 51, Fratta Terme 51, Young Santarcangelo 47, Cava Ronco 47, Sant’Agostino 47, Russi 46, Massa Lombarda 46, Osteria Grande 45, Sanpaimola 44, Comacchiese 43, Faenza 42, Pietracuta 40, Castenaso 39, Sampierana 38, Solarolo 25, Mesola 14. L’eventuale spareggio per assegnare il primo posto si disputerebbe mercoledì prossimo alle 20,30 in un campo neutro ancora da definire.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Apertura straordinaria della biglietteria! La biglietteria è già attiva dal lunedì al venerdì, ma in via eccezionale sarà aperta anche: 1, 2 e 3 maggio dalle 17:00 alle 19:00 Un’occasione in più per assicurarti il tuo posto… La Giostra si avvicina e l’attesa cresc - facebook.com facebook