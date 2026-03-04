Lucca Collezionando ’26 Due giorni al Polo Fiere tra giochi carte e mostre Biglietteria online aperta

Lucca Collezionando ’26 si svolge al Polo Fiere di Sorbano del Giudice, dove si terranno due giornate dedicate a giochi, carte e mostre. La nona edizione del festival vintage-pop, che si concentra su fumetti e mondi fantastici, si terrà il 28 e 29 marzo, con la biglietteria online già aperta per l’acquisto dei biglietti.

Lucca Collezionando, il festival vintage-pop dedicato al fumetto e ai mondi del fantastico taglia il traguardo della nona edizione e dà appuntamento a sabato 28 e domenica 29 marzo al Polo Fiere di Sorbano del Giudice, per un’immersione nelle magiche atmosfere del mondo analogico. Organizzato da Lucca Comics & Games in collaborazione con il Comune di Lucca, la fiera offre un luogo dove poter condividere l’esperienza con la famiglia e con gli amici, regalando ai visitatori la possibilità di rivivere il clima della cultura pop degli anni ‘70, ‘80 e ’90 con tocchi di contemporaneità. I biglietti sono da subito disponibili sul sito www.ticketone.itartistcollezionando, con promozioni speciali per le famiglie e l’ingresso gratuito per i minori nati dopo il 01012013; particolarmente conveniente l’abbonamento di 2 giorni a soli 15 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sta tornando Lucca Collezionando, l’evento perfetto per gli amanti del vintageSiete amanti del Vintage? Bene perchè per il prossimo mese è in arrivo, a Lucca, un evento fatto apposta per tutti voi.

Torna Lucca Collezionando: ancora più ricco il parterre di ospiti dell’edizione 2026Ci saranno anche Lola Airaghi, Sergio Algozzino e Marco Rizzo. Biglietti disponibili promozioni speciali per le famiglie ... luccaindiretta.it

Lucca Collezionando ’26. Festival del vintage pop con Gerasi, Vauro, Neyef e Valentina di CrepaxScatta il conto alla rovescia verso Lucca Collezionando, il festival vintage-pop dedicato al fumetto e ai mondi del fantastico che torna in primavera: sabato 28 e domenica 29 marzo il Polo Fiere di ... lanazione.it

Siete pronti per questa nuova avventura Il numero zero di Nibani a Lucca Collezionando! Lo troverete al nostro stand GARAGE11 #luccacollezionando #fumettoindipendente #bandedessinee #Garage11 #fumettoitaliano #nibani #nibanifumetto #fantascienz x.com

Pronto per Lucca Collezionando il portfolio del decennale di The Professor facebook