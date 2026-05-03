A Bienno, un'auto di grossa cilindrata si è ribaltata dopo essere stata rubata, lasciando un ragazzo di 18 anni ferito. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane ha abbandonato il veicolo e si è allontanato rapidamente tra i sentieri circostanti, evitando così eventuali controlli. Il passeggero ancora intrappolato tra le lamiere è stato soccorso dai soccorritori, mentre le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il diciottenenne a dileguarsi tra i sentieri?. Chi è il passeggero rimasto intrappolato tra le lamiere?. Perché il giovane conducente ha scelto di fuggire lasciando il ferito?. Quali sono le conseguenze legali per il furto e l'omissione di soccorso?.? In Breve Il passeggero di 35 anni è stato trasportato all'ospedale civile di Esine.. I Carabinieri della stazione di Capo di Ponte hanno identificato il fuggitivo.. Entrambi i soggetti sono denunciati per il reato di ricettazione in concorso.. Il conducente rischia il procedimento legale per omissione di soccorso a Bienno.. Il 30 aprile pomeriggio, in località Zobie a Bienno, un giovane di 18 anni ha causato il ribaltamento di una Fiat Panda rubata, fuggendo poi a piedi dopo aver lasciato il compagno di viaggio ferito nell’abitacolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bienno, Panda rubata si ribalta: il 18enne fugge e lascia il ferito

Furgone rubato scovato prima della comparsa della denuncia - Fiat Panda senza denuncia di furto.

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