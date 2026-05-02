Corsa folle con un’auto rubata e schianto fuori strada | il conducente fugge a piedi ferito il passeggero

Una vettura rubata ha percorso le strade in modo spericolato, finendo fuori strada e causando un incidente. Il conducente ha abbandonato il veicolo e si è allontanato a piedi, mentre il passeggero rimasto a bordo è rimasto ferito e intrappolato nell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di soccorso.