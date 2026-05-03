Biennale Venezia la relazione degli ispettori | Mosca non formalmente invitata il padiglione russo resterà chiuso ai visitatori

Gli ispettori della Biennale di Venezia hanno comunicato che il padiglione russo resterà chiuso ai visitatori, poiché Moscao non è stata formalmente invitata all’evento. La relazione evidenzia che non c’è stato nessun invito ufficiale indirizzato alla delegazione russa e che è in corso una verifica sul rispetto delle norme previste. La decisione di chiudere il padiglione è stata presa in seguito a questa valutazione.

Roma, 3 maggio 2026 – Nessun “invito formale” a Mosca; la verifica puntuale del rispetto del regime delle sanzioni nei confronti della Russia e dell'”osservanza della normativa da parte dei progetti presentati”; la soluzione trovata per far fronte al taglio del cofinanziamento da 2 milioni in tre anni da parte dell'Europa e la scelta delle dimissioni della Giuria internazionale, informata del "personale rischio di esposizione al risarcimento dei danni" non solo a carico dell'artista dell'artista rappresentante Israele, Belu-Simion Fainaru, autore di una diffida, ma anche della stessa Fondazione. Il presidente della...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Biennale Venezia, la relazione degli ispettori: “Mosca non formalmente invitata, il padiglione russo resterà chiuso ai visitatori” Notizie correlate Biennale Venezia 2026, ispettori MiC: “Federazione russa non è stata formalmente invitata”Botta e risposta tra gli 007 del MiC e i vertici della Fondazione Biennale Venezia: “La Federazione russa non è stata formalmente invitata”. Biennale Venezia, il ministero della Cultura manda gli ispettori: accertamenti su padiglione russoRoma, 29 aprile 2026 – In arrivo un'ispezione a Ca' Giustinian, sede della Biennale di Venezia, in relazione all'allestimento del padiglione russo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L'ottavo episodio de La Biennale on Air; #1 Guida alla Venice Biennale Off; Biennale, la giuria lascia. Israele: Giuste le dimissioni. Anche la Russia torna in gara; Biennale Arte, ispettori del MiC alla Fondazione per accertamenti su padiglione russo. Biennale Venezia, la relazione degli ispettori: Mosca non formalmente invitata, il padiglione russo resterà chiuso ai visitatoriIl documento degli ispettori del ministero della Cultura per la presidenza del Consiglio. La strategia dell’istituzione per rispettare le sanzioni internazionali a Putin. Zaia apre al dialogo con le P ... quotidiano.net Biennale Venezia, il caso Russia: «nessun invito formale» nella relazione degli ispettoriUn’ispezione del Ministero della Cultura alla Biennale di Venezia, svolta alla vigilia dell’apertura della Biennale Arte 2026, ha prodotto una relazione di sette pagine dedicata al caso del Padiglione ... ilgiornaledellarte.com Caso Biennale d'Arte di Venezia. Nessun invito formale a Mosca da parte della fondazione. Lo rivela la relazione degli ispettori del Ministero della cultura, che sarà consegnata domani a Palazzo Chigi. - facebook.com facebook Tutto il caso attorno alla Biennale di Venezia, daccapo x.com