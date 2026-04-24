Biennale Giuli non parteciperà all’inaugurazione Le polemiche per il padiglione russo Buttafuoco tira dritto | Non escludiamo nessuno

Il ministro della Cultura non sarà presente all’inaugurazione della Biennale d’Arte di Venezia, che si terrà il 9 maggio. La decisione arriva in un momento di polemiche legate al padiglione russo, mentre il curatore dell’evento ha dichiarato che non si escludono partecipazioni o esclusioni. La partecipazione del ministro non è stata motivata pubblicamente. La manifestazione si aprirà comunque con numerosi artisti e opere provenienti da diversi paesi.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli non parteciperà all’inaugurazione della Biennale d’Arte di Venezia, prevista per il 9 maggio. E non sarà presente nemmeno alle giornate di pre-apertura. Lo ha reso noto il ministero della Cultura con una nota. Si tratta di una decisione senza precedenti, almeno negli ultimi vent’anni, per un titolare del dicastero. Una scelta che è arrivata nel giorno in cui il presidente della Fondazione, Pietrangelo Buttafuoco, ha definito l’ente culturale come una sorta di « Onu dell’arte », da cui «non si può escludere nessuna nazione», inclusi Paesi come Russia e Israele. Le polemiche per il padiglione russo. La decisione di Giuli ha suscitato critiche da parte dell’opposizione.🔗 Leggi su Open.online

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