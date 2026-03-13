Biennale di Venezia | ministro Giuli chiede le dimissioni della rappresentante Mic pro russa

Il ministro della Cultura ha chiesto le dimissioni della rappresentante del Mic nel Consiglio della Biennale di Venezia. La richiesta arriva dopo alcune dichiarazioni ritenute vicine alla posizione russa. La rappresentante è stata coinvolta in un episodio che ha attirato l’attenzione pubblica e mediatica. La situazione ha portato a una decisione immediata da parte del ministro, che ha comunicato la sua richiesta.

ROMA – Il ministro della Cultura, AlessandroGiuli, "ha chiesto alla rappresentante del Mic nel Consiglio di amministrazione della Biennale, Tamara Gregoretti, di rimettere il suo mandato essendo venuto meno il rapporto di fiducia". Loannuncia il Mic in una nota. Tamara Gregoretti, interpellata, ha fatto sapere di non volersi dimettere rivendicando la propria autonomia decisionale.