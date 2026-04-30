La Giuria internazionale della 61ª Esposizione internazionale d'Arte, prevista per l'apertura il 9 maggio, si è dimessa in blocco. La commissione era composta da Solange Farkas, Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma e Giovanna Zapperi. La decisione è arrivata dopo la visita degli ispettori Mic. La riunione si è conclusa con le dimissioni di tutti i membri.

VENEZIA – Si è dimessa la Giuria internazionale della 61a Esposizione internazionale d’Arte, al via il 9 maggio, composta da Solange Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma, Giovanna Zapperi. Lo comunica una nota della Biennale di Venezia, all’indomani della visita degli ispettori del ministero della Cultura. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Venezia: si dimette in blocco la giuria della Biennale d’Arte. Dopo la visita degli ispettori Mic

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