La Russia partecierà alla Biennale 2026 senza invito | ecco perché

La Russia ha deciso di partecipare alla Biennale di Venezia del 2026 senza aver ricevuto un invito ufficiale. La questione ha suscitato un acceso dibattito tra gli organizzatori e gli addetti ai lavori, aprendo un confronto sulle modalità di adesione e sulle eventuali implicazioni di questa scelta. Il dossier sulla partecipazione russa continua a essere al centro dell’attenzione nel contesto della manifestazione.

Prosegue senza sosta il dibattito sulla Biennale di Venezia e arrivano importanti aggiornamenti sul dossier. La Federazione Russa parteciperà alla 61ª Esposizione Internazionale d'Arte non grazie a un invito formale, ma grazie a una procedura ordinaria prevista dal regolamento per i Paesi proprietari di un padiglione ai Giardini, titolo che detiene dal 1914. In totale, i padiglioni nazionali dei Giardini sono 29 e - a partire da quest'anno - si aggiungerà anche quello del Qatar. Secondo quanto spiegato dall'Istituzione veneziana presieduta da Pietrangelo Buttafuoco, la decisione di partecipare alle mostre della Biennale spetta ai Paesi riconosciuti dalla Repubblica Italiana.