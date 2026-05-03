Gli ispettori del ministero hanno consegnato la loro relazione sulla Biennale, evidenziando che la Russia non è stata formalmente invitata all’evento. La Fondazione ha confermato che il padiglione dedicato alla Russia rimarrà chiuso al pubblico durante i giorni di apertura della mostra. La situazione ha attirato l’attenzione sulla presenza e sulla partecipazione di alcuni paesi all’interno della manifestazione.

Nessun invito formale alla Russia e un padiglione destinato a restare chiuso durante i giorni di apertura al pubblico della mostra. Sono questi alcuni dei punti centrali contenuti nella relazione degli ispettori del ministero della Cultura sulla Biennale di Venezia, documento di sette pagine anticipato dal Corriere della Sera e redatto al termine dell’ispezione voluta dal ministro Alessandro Giuli. La relazione sarà trasmessa domani (lunedì) a Palazzo Chigi, dove finirà sul tavolo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’indagine amministrativa arriva in un clima già teso, segnato dallo scontro tra il governo e il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco dopo la decisione di riaprire al Padiglione russo, e dalle dimissioni in blocco della giuria internazionale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Biennale, la relazione degli ispettori del ministero. La Fondazione: “Russia non formalmente invitata, padiglione chiuso al pubblico”

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