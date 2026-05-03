Il dibattito sulla partecipazione russa alla Biennale di Venezia ha suscitato diverse opinioni tra le figure istituzionali. Uno dei protagonisti ha dichiarato che l'artista coinvolto si sarebbe auto-commissariato, mentre un altro esponente politico ha espresso solidarietà, criticando le misure di ostracismo nei confronti della presenza russa. Il ministro ha poi affermato che il capitolo veneziano si considera concluso e che ora la gestione passa a Palazzo Chigi.

“Per me il capitolo Venezia è chiuso, ora è tutto in mano a Palazzo Chigi “. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, lascia la patata bollente nelle mani della premier Giorgia Meloni: domani, lunedì 4 maggio, il verbale dell’ispezione alla Biennale di Venezia ordinata dal MiC finirà sul tavolo della presidenza del Consiglio. È l’ultimo atto dello scontro tra il governo e il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, originato dalla sua scelta di tornare a ospitare il padiglione russo all’interno della 61esima Esposizione internazionale d’arte. “La fondazione lagunare non è uno stato sovrano, Buttafuoco dev’essersi confuso. A forza di rivendicare autonomia, si è persino auto – commissariato “, ha dichiarato il ministro Giuli in una durissima intervista a Repubblica.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Biennale, Giuli: “Buttafuoco si è auto-commissariato”. Zaia lo difende: “Non condivido l’ostracismo per la presenza russa”

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