Biennale Zaia | Minaccia inaccettabile Giuli e Buttafuoco trovino via d?uscita

Lo scorso 12 marzo, il governatore della regione ha espresso forte disappunto riguardo alla richiesta di 22 Paesi europei di escludere la Russia dall’Unione Europea. Ha definito tale richiesta una minaccia inaccettabile e ha invitato i rappresentanti delle parti coinvolte a trovare una soluzione. La dichiarazione è arrivata in un momento di tensione legata alle questioni politiche e diplomatiche nel contesto internazionale.

VENEZIA - Era lo scorso 12 marzo, quando Luca Zaia diceva: «È inaccettabile non solo che 22 Paesi europei chiedano l’estromissione della Russia, ma anche che la Commissione Ue minacci il taglio dei fondi». Un mese dopo, l’avvertimento è stato formalizzato attraverso la lettera spedita da Bruxelles e recapitata a Venezia, tuttavia il presidente dell’assemblea legislativa del Veneto (ed ex componente del Consiglio di amministrazione della Biennale) resta convinto che debba e possa essere trovata una soluzione: «Quelle che erano nubi all’orizzonte, si sono trasformate in un temporale, ma la mia filosofia è che dopo la pioggia viene sempre il sereno».🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Biennale, Zaia: «Minaccia inaccettabile. Giuli e Buttafuoco trovino via d?uscita» Biennale, Buttafuoco rilancia. E Giuli chiede i documentiIl duello a distanza tra il Ministero della cultura e la Fondazione Biennale di Venezia, scatenato dalla decisione della Russia di essere presente... Russia alla Biennale, Giuli contro Buttafuoco: “Il governo non voleva”“La partecipazione della Federazione Russa alla 61/a Esposizione internazionale d’arte di Venezia è stata decisa in totale autonomia dalla Fondazione...