Il percorso tra Biella e Oropa rivela un legame antico con la fede, che risale a una promessa fatta nel 1599. Durante i secoli, sono stati depositati vari oggetti sacri davanti alla Madonna Nera, tra cui il Cuore di Biella. La tradizione e le testimonianze raccolte lungo il cammino mostrano come questa promessa abbia attraversato i secoli, mantenendo vivo il legame tra la comunità e il santuario.

? Cosa scoprirai Come si traduce oggi la promessa fatta nel 1599?. Chi ha depositato il Cuore di Biella davanti alla Madonna Nera?. Perché la deposizione della corona è stata definita un gesto laico?. Cosa rappresenta l'intitolazione della nuova sala nella biblioteca del Santuario?.? In Breve Il sindaco Marzio Olivero ha depositato il Cuore di Biella presso la Madonna Nera.. Il ministro Gilberto Pichetto ha partecipato alla cerimonia insieme alle autorità locali.. Don Michele Berchi ha riflesso sulla laicità e sulle radici storiche del Santuario.. La biblioteca del Santuario è stata intitolata alla memoria di Mario Coda.. Il 3 maggio 2026, all’alba di piazza Duomo a Biella, è iniziato il pellegrinaggio verso il Santuario di Oropa per rinnovare il voto del 1599.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biella verso Oropa: il cammino della fede per il voto del 1599

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