Martedì 7 aprile, il Santuario di Oropa ospiterà una festa diocesana dedicata ai giovani, con l’obiettivo di unire momenti di spiritualità, divertimento e socializzazione. L’evento si svolgerà all’interno del complesso religioso, coinvolgendo ragazzi e ragazze in diverse attività pensate per favorire l’interazione tra i partecipanti. La giornata si concentrerà sulla semplicità e sulla convivialità, senza intenti di competizione o formalità.

Il Santuario di Oropa ospiterà martedì 7 aprile la festa diocesana dedicata ai più giovani, un evento che punta a coniugare spiritualità, gioco e condivisione comunitaria. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di far riscoprire il valore della semplicità e la bellezza del condividere momenti di fede attraverso gli occhi dei bambini e dei ragazzi. L’intero svolgimento della giornata sarà guidato dal messaggio evangelico che esalta la beatitudine dei semplici. Il programma dettagliato della giornata a Oropa. Le attività inizieranno tra le 9 e le 10 del mattino, con una fase di accoglienza pensata per permettere ai partecipanti di conoscersi e instaurare subito un clima festoso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fede e divertimento a Oropa: la sfida dei giovani alla semplicità

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