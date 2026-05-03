Bicicletta e moto si schiantano a un incrocio nel Milanese | morto un 66enne gravissimo l'altro conducente

Nel pomeriggio del 2 maggio, ad Albairate, in provincia di Milano, si è verificato uno scontro tra una bicicletta e una moto in un incrocio. Un uomo di 66 anni è morto sul colpo, mentre un altro uomo di 74 anni, che guidava la moto, è stato trasportato d’urgenza in ospedale. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine.

Una bicicletta e una moto si sono scontrate nel pomeriggio del 2 maggio ad Albairate (Milano). Un 66enne è deceduto sul posto, mentre un 74enne è stato trasportato in ospedale con la massima urgenza. Indagano i carabinieri.🔗 Leggi su Fanpage.it

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