Incidente a Guidonia ieri sera scontro fra due moto | morto un 19enne gravissimo l'altro giovane

Da fanpage.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera a Guidonia Montecelio si è verificato uno scontro tra due motociclette, con un impatto violento. Un ragazzo di 19 anni è deceduto sul posto mentre un giovane di 24 anni è rimasto gravemente ferito. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le prime cure.

Schianto fra due moto a Guidonia Montecelio, alle porte della Capitale: un ferito grave di 24 anni, morto un ragazzo di 19. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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