Incidente a Guidonia ieri sera scontro fra due moto | morto un 19enne gravissimo l'altro giovane

Ieri sera a Guidonia Montecelio si è verificato uno scontro tra due motociclette, con un impatto violento. Un ragazzo di 19 anni è deceduto sul posto mentre un giovane di 24 anni è rimasto gravemente ferito. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le prime cure.